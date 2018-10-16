Sanayi sitesinde korkutan yangın
İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Yangına Başakşehir, Bağcılar, İkitelli itfaiye ekipleri müdahale etti.
İkitelli Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Çorapçılar Sanayi Sitesi'nde bulunan 3 katlı binanın üst katındaki oyuncak deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın alt katlara da sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Polis olay yerinde tedbir alırken, sağlık ekipleri de bekletiliyor.
Bu arada, yangın nedeniyle, bölgede yoğun duman oluştu.
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