Son dakika... Samsun'da gemi battı!
Samsun açıklarında Panama Bayraklı gemi battı, sahil güvenlik 4 mürettebatı kurtardı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Karadeniz Samsun açıklarında (77 mil) uzaklıkta, Panama bayraklı bir geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bir bot, bir helikopter ile anında arama-kurtarma faaliyeti başlatılmış olup, söz konusu gemiden 3 mürettebat sağ kurtarılırken diğer mürettebatları kurtarma çalışmaları devam etmektedir' denildi.
SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Samsun Valiliği’nden batan gemiye ilişkin yapılan açıklamada, 'Bahse konu gemide toplam 13 mürettebat olduğu bilgisi var. Kurtarma helikopterimiz 4 kişiyi sağ olarak almış, Samsuna intikal etmek üzere olup ayrıca, 1 uçak 4 helikopter 1 arama kurtarma gemisi 1 römorkor 2 sahil güvenlik botu da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir' denildi.
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