Samsun'da DEAŞ operasyonu
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu Z.A.F. ve H.R.H. gözaltına alındı. Dijital materyallerine el konulan şüpheliler, emniyete götürüldü.
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