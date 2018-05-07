Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Avukatı Hasan Ölçer, hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "“Beyin ölümü gerçekleşti, diğer vücut fonksiyonları ise çalışıyor. Şu an Yalova Devlet Hastanesinde" dedi.

Mirzabeyoğlu cuma gecesi hastaneye gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” demiş, beyin kanaması geçirdiğinin saptanmasının ardından acilen ameliyata alınmıştı.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.

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