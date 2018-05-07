Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

    Son dakika: Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

    Eyüp SERBEST / İSTANBUL
    07.05.2018 - 19:25 | Son Güncelleme:

    Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova'da hastaneye kaldırılan Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

    Avukatı Hasan Ölçer, hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, "“Beyin ölümü gerçekleşti, diğer vücut fonksiyonları ise çalışıyor. Şu an Yalova Devlet Hastanesinde" dedi.

    Mirzabeyoğlu cuma gecesi hastaneye gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” demiş, beyin kanaması geçirdiğinin saptanmasının ardından acilen ameliyata alınmıştı.

    Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde "Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.

    Son dakika: Salih Mirzabeyoğlunun beyin ölümü gerçekleşti

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (07.05.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
    daha fazla video için
    Etiketler: Son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri