Son dakika! Saldırı hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığındaki 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."
Yorumları Göster
Yorumları Gizle