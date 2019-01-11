Son dakika! Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, üs bölgesine saldırı hazırlığındaki silahlı beş teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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