Son dakika! Sakarya'da patlama... Alev topu her yerden görüldü
Sakarya’da bu sabah saatlerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentin her yerinden görülen alev topu panik yarattı. Patlama; Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiindeki doğalgaz hattı yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın heyelana bağlı doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını, patlamanın heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Vali Nayir patlamayla ilgili şunları bilgileri aktardı:
"İlk ihbar sabah saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz.Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.
"ALEV TOPU TÜM KENTTE GÖRÜLDÜ"
DHA Muhabiri Aziz Güvener, sabah saatlerinde tüm kentte duyulan patlama sesinin ardından bir alev topunun görüldüğünü aktardı. Kemaliye köyünde yaşayan bir görgü tanığı "Biz önce deprem sandık. Şu anda ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı" dedi.
Ayrıntılar az sonra...
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