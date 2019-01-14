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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 08:37, Son Güncelleme:

Son dakika! Sakarya'da patlama... Alev topu her yerden görüldü

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Sakarya’da bu sabah saatlerinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Kentin her yerinden görülen alev topu panik yarattı. Patlama; Arifiye ilçesi Çaybaşı Değirmendere mevkiindeki doğalgaz hattı yakınlarında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, patlamanın heyelana bağlı doğalgaz sızıntısı nedeniyle gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

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  • Sakaryada patlama
  • Sakaryada patlama
  • Sakaryada patlama
  • Sakaryada patlama
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir patlamayla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Vali Nayir, can ve mal kaybının olmadığını, patlamanın heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı olduğunun tahmin edildiğini söyledi. Vali Nayir patlamayla ilgili şunları bilgileri aktardı:

"İlk ihbar sabah saat 07.30 gibi ulaştı. Yangın ihbarı şeklindeydi. Olayın doğal gaz Bozüyük-Adapazarı ana dağıtım hattında heyelana bağlı olduğunu tahmin ediyoruz. Daha önce de orada heyelan riski varmış, çalışma başlatılmış. Çok yakınında yerleşim yok. Şu anda can kaybı, yaralanma yok. Hem doğalgaz ekipleri hem de itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Doğalgaz ana iletim hattında bir yangın olduğu, o bölgede de heyelan riskine ait çalışmaların yapıldığı bilgiler de var. Bizim ilk tahminimiz, değerlendirmemiz bu heyelana bağlı bir doğalgaz sızıntısı ve yangını çıkmış olabilir diye düşünüyoruz.Kısa zamanda biteceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"ALEV TOPU TÜM KENTTE GÖRÜLDÜ"

DHA Muhabiri Aziz Güvener, sabah saatlerinde tüm kentte duyulan patlama sesinin ardından bir alev topunun görüldüğünü aktardı. Kemaliye köyünde yaşayan bir görgü tanığı "Biz önce deprem sandık. Şu anda ekipler müdahale etti, yangın kontrol altına alındı" dedi.

Son dakika Sakaryada patlama... Alev topu her yerden görüldü

Ayrıntılar az sonra...

 

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