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    Son dakika... Sakarya'da korkutan deprem

    SAKARYA (İHA)
    13.04.2018 - 16:47 | Son Güncelleme:

    Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 16.38'de merkez üssü Sakarya'nın Hendek ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi Enstitüsü verilerine göre Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Meydana gelen hafif şiddetli deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Sokağa dökülen vatandaşların kısa süreli panik yaşayarak evlerine geri döndüğü görüldü.

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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    Etiketler: Son dakika , gündem
    Son Dakika Haberler
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