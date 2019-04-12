Son dakika.... Sakarya'da deprem
Sakarya'da merkez üssü Akyazı olan 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Akyazı’da meydana gelen deprem farklı ilçelerde de hissedildi.
Yerin 5 kilometre altında meydana gelen 3,9 büyüklüğünde deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden edinilen bilgilere göre, depremin büyüklüğünün 3,9 ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği öğrenildi.
Deprem Akyazı’nın yanı sıra bölge ilçelerde de hissedildi.
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