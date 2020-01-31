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Haber Giriş: 31.01.2020 - 18:22,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan önemli mesaj

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Son dakika... Sağlık Bakanı Koca'dan önemli mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse karşı alınan tedbirler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan koca Wuhan'dan gelecek Türk vatandaşlarının neden tedbir amaçlı gözetim altında tutulacağını açıkladı.

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  • Son dakika haberi: Wuhanda sokak ortasında bir adam öldü Çinden gelen son dakika coronavirüsü açıklaması korkuttu
  • Son dakika haberi: Wuhanda sokak ortasında bir adam öldü Çinden gelen son dakika coronavirüsü açıklaması korkuttu
  • Son dakika haberi: Wuhanda sokak ortasında bir adam öldü Çinden gelen son dakika coronavirüsü açıklaması korkuttu
  • Son dakika haberi: Wuhanda sokak ortasında bir adam öldü Çinden gelen son dakika coronavirüsü açıklaması korkuttu
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İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Karantina odalarımızı, devamında negatif basınçlı sedyelerimizi ve ambulans sistemimi bu dönemde hızla devreye soktuk. Bu dönemde Çin'den gelen 11 bin kişi bu kameralardan tarandı. Bu kişilerden herhangi bir pozitif vaka olmadı.

Dünya Sağlık Örgütü dün küresel bir durum olduğunu ifade etti. Özellikle seyahat kısıtlamalarının olmaması yönünde uyardı. Daha çok sağlık alanında adımların atılması konusunda öneri sundu.

13 Ocak itibari ile tedbirlerimizi hızla almaya başladık. Öncelikle bulaşıcı hastalıklar merkezimiz ve diğer kurumlarımız tedbirleri aldı. Bu konuda bilgili olan hocalarımızla bilim kurulu oluşturduk.

Bilim kurulu rehber oluşturdu. Nelerin yapılması gerektiğini adım adım anlatan bilgilerden bulunuyor. Bakanlık olarak şeffaf bir şekilde Bilim kurulumuzun yönlendirmesiyle belirli aralıklarla bilgilendirmeleri yapacağız. Bakanlığın bilgilendirmesi dışında sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemesi gerekiyor.

Özellikle bizim bu dönemde daha çok önemsediğimiz, kaynağı Çin olan ve bu güne kadar görülen vakaların %99 Çin'den yayıldığı için oranın vatandaşlarıyla temas halinde bulunduktan sonra kusma, mide bulantısı ateş gibi durumlarda hastanelere başvurmasını istiyoruz.

Seyahat kısıtlaması yok. Bu hastalığın yayıldığı bölgelere seyahatin yapılmaması için uyarıldı.

Her Çin'den gelen vatandaşı hastane ortamında karantina altına almıyoruz. Peki niye 50 kişinin getirileceği vatandaşlarımızı karantinaya alıyoruz? diye soruyorsunuz. Özellikle bu dönemde enfeksiyonun yoğun olduğu dönemde toplu olarak gelen vatandaş kitlesi olduğu için Bilim Kurulu böyle bir tedbir alınmasına karar verdi. Toplu bir giriş söz konusu olmasaydı evde de takibe alınabilirdi. Çok hassas davrandığımız için yer yer numune aldığımız hasta sayısı fazla oldu. Bu zamana kadar numune aldığımız hasta sayısı 70 oldu ve aralarından hiçbirinde pozitif bir sonuç çıkmadı.

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