Son dakika... Sağanak vurdu! Acı haber geldi
Giresun’da yoğun sağanak su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Bir kişi de sele kapılarak hayatını kaybetti. Gaziantep'te de kent merkezinde akşam saatlerde başlayan yağmur şehri felç etti. Kilis’te ise sağanak ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerini uyardı.
Giresun’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Eynesil ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Kemerli Köyü’nde heyelanlar meydana geldi dere yataklarında sel taşkınları yaşandı.
Bazı evleri su basarken bir kişinin de kaybolduğu öğrenildi. Sel sularına kapılarak kaybolduğu tahmin edilen 65 yaşındaki Hasan Zamba için arama çalışmaları başlatıldı. Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından bölgeye ekip gönderildiği bildirildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli Köyünde meydana gelen sel ve heyelanda kaybolan Hasan Zamba’nın (65) AFAD ekiplerince yapılan çalışmada cansız bedenine ulaşıldı. Zamba’nın sağanağın ardından evinin yanındaki dere yatağının önünü açmaya çalışırken sel sularına kapıldığı belirlendi. Zamba’nın cesedi otopsi için Eynesil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
GAZİANTEP'İ SEL VURDU
GAZİANTE'Pte, sağanak nedeniyle meydana gelen selde çok sayıda araç sulara kapılıp, sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kentte, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Göle dönen cadde ve sokaklardaki araçlar sel sularının etkisiyle sürükledi. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. Sel sularının sürüklediği araçlar zarar görürken, yüksek kesimlerden inen yağmur sularının önüne katıp getirdiği çöp ve taş parçaları rögarları tıkadı.
ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Çimento Kavşağından geçmeye çalışan taksi ve otobüste bulunan yolcular su birikintisinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla araçlarının üzerine çıkan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
BAŞKAN ŞAHİN İNCELEMELERDE BULUNDU
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgeye gelip incelemelerde bulundu. Can kaybının olmadığını ifade eden Şahin, "Bütün teknik kadromuzla buradayız. Yaklaşık 15 dakika metrekareye düşen 20 ile 50 kilogramlık yağışla ve yaşanan tıkanmalar nedeniyle en çukur olan bölgede sorun yaşadık. Diğer bölgelerde yarım saat içinde kontrolü sağladık. Burada da tüm ekiplerimizle çalışmalarımızı yaptık. Yaklaşık yarım saat içinde burada kontrolü sağlayacağız. Bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Çok şükür kimseye zarar gelmeden 300 arkadaşımızla birlikte hızlı bir şekilde kontrol altına aldık"ÿdedi.
’SU ARABANIN BOYUNU AŞTI’
Sel sularına kapılan araçtan çıkan İzzet Dural ise, "Müşterimi aldıktan sonra bu yöne ilerlerken köprü altında bir anda su bastırmaya başladı. Geçmek isterken araba döndü stop etti. Su hemen arabanın boyunu aştı. Bende kendi imkanlarımla aracımın üzerine çıktım. O sırada itfaiye ekipleri gelip halatla beni çektiler ve kurtardılar. Ambulansla hastaneye götürdüler. Müşterimde suya atlayarak kendini kurtardı" diye konuştu.
Yağışın durmasının ardından, belediye ekipleri suyla dolan cadde ve sokaklarda tahliye ve temizlik çalışmalarına devam ederken, halk da ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalışıyor.
GECEYİ GÜNDÜZE ÇEVİRDİ
Kilis’te sağanak yağmur ile birlikte art arda çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Akşam saatlerinde başlayan yağmur ile birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Zeytin hasadı öncesi Kilis’te yağmurun sevinci yaşandı. Gök görüntüsüyle birlikte şimşekler uzun süre art arda çakarak geceyi adeta gündüze çevirdi.
METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, saat 21.30'a kadar Adana'nın Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri ile Hatay'ın Dörtyol ve İskenderun ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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