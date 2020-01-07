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İlkay DİKİCİ / İstanbul (DHA) - AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

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  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
  • Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Sharjah - İstanbul Sabiha Gökçen seferini yapan Boeing 737- 800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.

Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

THY GENEL MÜDÜRÜ DUYURDU: SAAT 15:00'E KADAR SABİHA GÖKÇEN'E UÇUŞ YOK

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan duyuru yaparak saat 15:00'e kadar THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş ve kalkışlı seferleri iptal ettiklerini duyurdu.

Bilal Ekşi, şu duyuruyu yaptı:
''Sabiha Gökçen Havalimanında pistin kapanmasına yol açan olay sebebi ile saat 15'e kadar Sabiha Gökçen inişli ve kalkışlı seferlerimiz iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Çağrı merkezimizden alternatif sefer planlamalarımız ile ilgili bilgi alabilirsiniz.''

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanında uçak pistten çıktı

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