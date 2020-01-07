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AA - İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 07.01.2020 - 16:54,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sabiha Gökçen'de iç hat seferleri başlıyor

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Pegasus Havayolları'na ait uçağın pistten çıkması nedeniyle uçuşlara ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iç hat seferleri yapılmaya başlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağın, 09.43'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan kısa süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmasının ardından yapılan çalışmalar tamamlandı.

İÇ HATLARDA CHECK-İN İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yolcuların bagaj ve check-in işlemleri başladı. Yaklaşık 8 saatin ardından İç hatlar uçuşu gerçekleştirecek yolcular bagajlarını teslim edip, check-in işlemlerini tamamlamalarının ardından bekleme salonlarına alındı.

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