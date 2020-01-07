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AA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:32,Son Güncelleme:/

Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı saat 22:00'ye kadar uçuşlara kapalı

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Son dakika... Sabiha Gökçen Havalimanı saat 22:00'ye kadar uçuşlara kapalı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Olay nedebiyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, daha önce saat 20 olarak duyurulan ilk uçuş saati 22:00'ye ertelendi.

Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı.

Herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken pist, ilk olarak saat 11.20'ye kadar uçuşlara kapatıldı.

Havalimanında yapılan çalışmaların ardından uçuşların saat 22.00'ye kadar durdurulmasına karar verildi. Yetkililer, çalışmaların daha erken tamamlanması halinde pistin belirtilen saatten önce yeniden uçuşlara açılacağını ifade etti.

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