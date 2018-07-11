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    Son dakika gelişmesi.. Adnan Oktar gözaltına alındı.. İşte operasyondan ilk görüntüler

    Çetin AYDIN - Fırat ALKAÇ - (HÜRRİYET) - Çağatay KENARLI - İstanbul (DHA) - AA
    11.07.2018 - 06:51 | Son Güncelleme:

    Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna İstanbul merkezli 5 ilde sabaha karşı dev operasyon başlatıldı. Hava destekli operasyonda Adnan Oktar ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı var. Çengelköy'deki evinde gözaltına alınan Adnan Oktar ve korumalarının bir süre polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polislerinin gönderildiği belirtildi. Suçlamalar arasında organize suç örgütü kurmak, siyasi ve askeri casusluk, inanç istismarı ve küçük çocuklara taciz iddiaları yer alıyor.

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    • Adnan Oktar ve örgütüne operasyon
    • Adnan Oktar ve örgütüne operasyon
    • Adnan Oktar ve örgütüne operasyon
    • Adnan Oktar ve örgütüne operasyon

    'Kedicikleri' olarak bilinen kadınlar ile sık sık gündemde yer alan Adnan Oktar ve yaklaşık 235 kişi hakkında gözaltı kararının olduğu operasyon sabaha karşı başladı.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyon devam ediyor.

    Adnan Oktar'ın İstanbul'daki ev ve işyerlerinde arama yapılıyor.

    SİLAHLAR, ÇELİK YELEK VE ZIRHLI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda çok sayıda silah, çelik yelek ve zırhlı araç ele geçirildi.

    ADNAN OKTAR GÖZALTINA ALINDI

    İstanbul Çengelköy'deki evinde gözaltına alınmak istenen Adnan Oktar ve korumalarının polise direndikleri öğrenildi. Bölgeye özel harekat polisleri gönderildi.Saat 08:35 sıralarında Adnan Oktar da gözaltına alındı. Ayrıca Adnan Oktar'ın canlı yayınlarını yapan A9 TV'ye de bu sabaha karşı operasyon düzenlendiği öğrenildi.

    Son dakika gelişmesi.. Adnan Oktar gözaltına alındı.. İşte operasyondan ilk görüntüler

    EMNİYET'TEN AÇIKLAMA... İŞTE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
    "Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

    Son dakika gelişmesi.. Adnan Oktar gözaltına alındı.. İşte operasyondan ilk görüntüler
    ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

    Adnan Oktar ve yanındakiler hakkında Emniyet'e çok sayıda şikayette bulunulduğu öğrenildi. Şikayette bulunanların arasında küçük yaşta kız çocuklarının aileleri, dolandırılanlar, örgütten ayrıldığı için iftira ve şantaja uğrayanların yer aldığı ileri sürülüyor.

    Son dakika gelişmesi.. Adnan Oktar gözaltına alındı.. İşte operasyondan ilk görüntüler
    Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki evi

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    Etiketler: Adnan Hoca , haber , haberler
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