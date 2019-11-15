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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Gündem
15.11.2019 - 18:52, Son GÃ¼ncelleme:

S-400 ve F-35 için önemli geliÅŸme: 'Bugün itibarÄ±yla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k'

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S-400 ve F-35 için önemli geliÅŸme: 'Bugün itibarÄ±yla çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k'

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n "S-400 ve F-35 iÃ§in oluÅŸturulan ortak mekanizma iÃ§in bugÃ¼n itibarÄ±yla Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k" dedi.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n TRT Haber'de sorularÄ± yanÄ±tlÄ±yor.Â 

KalÄ±n'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:Â 

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'IN ABD ZÄ°YARETÄ°Â

Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok verimliydi. Giderken telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da Trump'a "Ä°yi bir hazÄ±rlÄ±kla geleceÄŸiz" demiÅŸti. Ciddi bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±k. 17 Ekim'de ABD ile varÄ±lan anlaÅŸma BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli sonuÃ§larÄ±ndan biriydi. BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik havayÄ± deÄŸiÅŸtirdi.Â 

TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkisi eÅŸit aktÃ¶r iliÅŸkisi Ã¼zerine kuruludur. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerle eÅŸit haklar talep eden bir lider. ABD ile konuÅŸurken "Sizin de bizim de Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±z var, bunu kazan-kazan zemininde buluÅŸturabiliriz" dedik.

Trump, Oval Ofis'teki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede senatÃ¶rlerin bilgileri yanlÄ±ÅŸ kaynaktan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ziyaretten bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Trump bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle ilgili bilgi verdi. TÃ¼rkiye tezlerini Ã§ok aÃ§Ä±k ve net ÅŸekilde orada ortaya koydu.Â 

SayÄ±n Trump CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za 'Avrupa'nÄ±n size mulaka yardÄ±m etmesi gerekiyor ve ben de bunu Avrupa'ya sÃ¶ylÃ¼yorum' dedi. Trump'Ä±n bunu gÃ¶rÃ¼p dile getirmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ana ayaklarÄ±ndan bir tanesiydi. NATO Zirvesi'nde de CumhurbaÅŸkanÄ± zaten bu konuyu gÃ¼ndeme getirecek. Burada doÄŸru zeminde doÄŸru diyalog kurulduÄŸu zaman bÃ¶lgeye yÃ¶n verecek pozitif anlamda ÅŸekillendirmek mÃ¼mkÃ¼n hale gelir. Bir tanesi buydu. Hepsi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ mÃ¼, hayÄ±r.Â 

Zaten her konuyu Ã§Ã¶zeceÄŸiz beklentisiyle gitmedik, bunun bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. Bu zeminde ilerlenmesi anlamÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir ziyaret olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim.Â 

S-400 VE F-35 Ä°Ã‡Ä°N ORTAK MEKANÄ°ZMA

ABD, NATO'nun burada bir rolÃ¼ yok dediler. Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede benle O'Brien ile biz gÃ¶revlendirildik. Biz S-400'leri alma kararÄ±nÄ± bir gecede vermedik.Â 

BugÃ¼n itibarÄ±yla ortak mekanizma iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. SÃ¼reÃ§ ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden Ã§Ä±karmazsanÄ±z kat sayÄ± uygularÄ±z. Sonra dediler ki TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi gÃ¼n yaptÄ±rÄ±mÄ± baÅŸlatÄ±rÄ±z, bu aÅŸamayÄ± da geÃ§tik. Åžimdi aktif hale getirdiÄŸiniz takdirde diyorlar.Â 

TÃ¼rkiye NATO Ã¼yesi diyeceksiniz, TÃ¼rkiye bir alternatif aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda da ittifaktan kopmakla suÃ§layacaksÄ±nÄ±z. 3 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele ediyor. Somut olarak sahada hangi Ã¼lkeler ne kadar destek verdiler? Hangi NATO Ã¼yesi Ã¼lke TÃ¼rkiye'ye somut anlamda katkÄ± saÄŸladÄ±? DEAÅž'Ä± dÃ¼ÅŸman olarak gÃ¶rÃ¼yorlar ama PKK'ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ± birÃ§ok Ã¼lke.Â 

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