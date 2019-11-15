CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n TRT Haber'de sorularÄ± yanÄ±tlÄ±yor.Â

KalÄ±n'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:Â

CUMHURBAÅžKANI ERDOÄžAN'IN ABD ZÄ°YARETÄ°Â

Bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan Ã§ok verimliydi. Giderken telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da Trump'a "Ä°yi bir hazÄ±rlÄ±kla geleceÄŸiz" demiÅŸti. Ciddi bir hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±k. 17 Ekim'de ABD ile varÄ±lan anlaÅŸma BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli sonuÃ§larÄ±ndan biriydi. BarÄ±ÅŸ PÄ±narÄ± HarekatÄ±'nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ± TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik havayÄ± deÄŸiÅŸtirdi.Â

TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkisi eÅŸit aktÃ¶r iliÅŸkisi Ã¼zerine kuruludur. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerle eÅŸit haklar talep eden bir lider. ABD ile konuÅŸurken "Sizin de bizim de Ã§Ä±karlarÄ±mÄ±z var, bunu kazan-kazan zemininde buluÅŸturabiliriz" dedik.

Trump, Oval Ofis'teki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede senatÃ¶rlerin bilgileri yanlÄ±ÅŸ kaynaktan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. Ziyaretten bir kaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce Trump bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyle ilgili bilgi verdi. TÃ¼rkiye tezlerini Ã§ok aÃ§Ä±k ve net ÅŸekilde orada ortaya koydu.Â

SayÄ±n Trump CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±za 'Avrupa'nÄ±n size mulaka yardÄ±m etmesi gerekiyor ve ben de bunu Avrupa'ya sÃ¶ylÃ¼yorum' dedi. Trump'Ä±n bunu gÃ¶rÃ¼p dile getirmesi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ana ayaklarÄ±ndan bir tanesiydi. NATO Zirvesi'nde de CumhurbaÅŸkanÄ± zaten bu konuyu gÃ¼ndeme getirecek. Burada doÄŸru zeminde doÄŸru diyalog kurulduÄŸu zaman bÃ¶lgeye yÃ¶n verecek pozitif anlamda ÅŸekillendirmek mÃ¼mkÃ¼n hale gelir. Bir tanesi buydu. Hepsi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼ mÃ¼, hayÄ±r.Â

Zaten her konuyu Ã§Ã¶zeceÄŸiz beklentisiyle gitmedik, bunun bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunun farkÄ±ndayÄ±z. Bu zeminde ilerlenmesi anlamÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ± bir ziyaret olduÄŸunu sÃ¶yleyebilirim.Â

S-400 VE F-35 Ä°Ã‡Ä°N ORTAK MEKANÄ°ZMA

ABD, NATO'nun burada bir rolÃ¼ yok dediler. Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede benle O'Brien ile biz gÃ¶revlendirildik. Biz S-400'leri alma kararÄ±nÄ± bir gecede vermedik.Â

BugÃ¼n itibarÄ±yla ortak mekanizma iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±k. S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. SÃ¼reÃ§ ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden Ã§Ä±karmazsanÄ±z kat sayÄ± uygularÄ±z. Sonra dediler ki TÃ¼rkiye'ye geldiÄŸi gÃ¼n yaptÄ±rÄ±mÄ± baÅŸlatÄ±rÄ±z, bu aÅŸamayÄ± da geÃ§tik. Åžimdi aktif hale getirdiÄŸiniz takdirde diyorlar.Â

TÃ¼rkiye NATO Ã¼yesi diyeceksiniz, TÃ¼rkiye bir alternatif aramaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda da ittifaktan kopmakla suÃ§layacaksÄ±nÄ±z. 3 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle mÃ¼cadele ediyor. Somut olarak sahada hangi Ã¼lkeler ne kadar destek verdiler? Hangi NATO Ã¼yesi Ã¼lke TÃ¼rkiye'ye somut anlamda katkÄ± saÄŸladÄ±? DEAÅž'Ä± dÃ¼ÅŸman olarak gÃ¶rÃ¼yorlar ama PKK'ya kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ± birÃ§ok Ã¼lke.Â