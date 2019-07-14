Son dakika... S-400 sevkiyatında yedinci uçak da iniş yaptı
S-400 parçalarını taşıyan beşinci, altıncı ve yedinci uçak Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. Bugün toplamda 3 uçak iniş yapmış oldu. Yedinci uçağın da inişiyle S-400 sevkiyatından bugünkü faaliyet sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı.
Beşinci ve altıncı uçaklar sabah saatlerinde iniş yapmıştı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2019
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