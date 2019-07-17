Son dakika: S-400 sevkiyatında 14'üncü uçak Mürted Hava Meydanı’na indi
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı devam ediyor. Malzemeleri taşıyan 13. uçak da Mürted’e indi. Gelen son dakika bilgisine göre Mürted Hava Üssü'ne bir uçak daha iniş gerçekleştirdi.Böylece 14. uçak da inmiş oldu.
Rusya'dan alınan S-400 hava savunma ve füze sistemlerinin teslimatının ilk beş gününde toplam 13 uçak Türkiye’ye geldi. Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada teslimatın altıncı gününde 14. uçağın Ankara Mürted Hava Üssü’ne indiğini bildirdi. Uçaklarda bulunan malzemeler indirilerek askeri araçlarla hangarlara taşınacak.
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