Son dakika... S-400 sevkiyatı sürüyor
S-400 parçalarını taşıyan beşinci ve altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı.
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda beşinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi. Altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı. pic.twitter.com/71Clh4WhaG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2019
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