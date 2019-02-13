Son dakika: Rüşvet operasyonu başladı! 20 şüpheli aranıyor
İstanbul merkezli rüşvet soruşturmasında 3 ildeki 20 adreste, 6'sı Tapu Müdürlüğü'nde görevli olan 20 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 3 ilde rüşvet operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 6'sı Tapu Müdürlüğü çalışanı 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ”rüşvet almak ve vermek” suçundan 3 ilde operasyon başlattı. Polis ekipleri, İstanbul'da 18, Sakarya'da 1, Kocaeli'de 1 olmak üzere 20 adrese operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 6'sı Maltepe Tapu Müdürlüğü çalışanı olmak üzere 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
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