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Özgür EREN - Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 06.01.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

Son dakika... Rus savaş gemisi Boğaz'da sürüklendi

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Rus savaş gemisi Mareşal Ustinov, Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.

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  • Rus savaş gemisi Kabataşa yanaşırken sürüklendi
  • Rus savaş gemisi Kabataşa yanaşırken sürüklendi
  • Rus savaş gemisi Kabataşa yanaşırken sürüklendi
  • Rus savaş gemisi Kabataşa yanaşırken sürüklendi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Rus Donanması'nın Kuzey filosuna ait 055 Borda numaralı Slava sınıfı füze gemisi 'Mareşal Ustinov' dün saat 15.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 3 sahil güvenlik ve 2 deniz polisi botu eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Dolmabahçe açıklarına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Rus askerinin olduğu görüldü.

186 metre uzunluğundaki gemi yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğunun ardından Moda açıklarına demirledi. Gemi bugün ise Kabataş'a yanaşırken sürüklendi. Sürüklenen gemiye kurtarma botu müdahale etti.

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