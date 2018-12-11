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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.12.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

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Rize Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı saldırıda Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal da yaralandı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren polis memuru ise yakalandı.

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  • Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri
  • Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri
  • Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri
  • Rize Emniyet Müdürlüğünde silah sesleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Bugün saat 15.00 sıralarında Rize Emniyet Müdürlüğü binasında silah sesleri duyuldu. Tayin nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen ilçede görevli polis memuru İ.S. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan 3 polisten Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru İ.S. yakalanarak gözaltına alındı.Saldırının ardından Emniyet binasında güvenlik önlemi alındı. Olay yerine Emniyet'te görevli polislerin yakınları da akın etti.

Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Saldırgan polis memuru İ.S.

SÜLEYMAN SOYLU’DAN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı için parti genel merkezine gelen İçişleri Bakanı Soylu, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.     

Soylu, "Şu an hastanedeler. İnşallah kurtarmak için doktorlarımız çaba gösteriyor. Olayla ilgili derin ayrıntıyı arkadaşlar ifade edecekler. Bakan Yardımcımız ve Emniyet Genel Müdürümüz Rize'ye hareket ediyor." ifadelerini kullandı.     

Bakan Soylu'nun bu açıklamasından kısa süre sonra Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu haberi geldi.

Son dakika: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi...

RİZE VALİSİ ÇEBER: CEZASINI ÇEKECEK

Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit olduğu bilgisini paylaşarak saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Arkadaşlarla görüşüyor. Görüşmeden sonra tabi bunlar görüşmeye girerken tedbirler alınmakla beraber, dışarıya çıkıyor. Silahını ve teçhizatını aldıktan sonra ani ve hızlı bir şekilde makama geri dönüyor. Ve sonra hiçbir şey demeden Altuğ müdürümüz ve personel şube müdürümüz var. Önce onları, sonra koruma arkadaşı yaralıyor.

Altuğ müdürümüz durumu ağır geldi. Arkadaşlarımız her türlü müdahaleyi yaptı ancak az önce kaybettik. Mekanı cennet olsun. Vatan sağ olsun. Hepimiz çok üzgünüz.

Bu kişi bir üniversite kazanmış. İl merkezine gelmek istemiş. Planlama var, herkesin bir görevi var. Bu sanıyorum uygun görülmemiş. Buraya da konuyu görüşmeye gelmiş. Muhtemelen istediği sonucu da alamadı. Biz ilk etapta o hainle ilgili de bir şey daha sorduk. Bu sıkıntısının dışında sessiz, sakin bilinen birisi. Tabi o bunun cezasını çekecek. Ama olan Altuğ müdürümüze, teşkilatımıza oldu. Yaralılarımız nispeten iyi. İkisi de ameliyata alındı."

Altuğ Verdi kimdir
Altuğ Verdi kimdir?
Rize Emniyet Müdürü’ne silahlı saldırı nasıl gerçekleşti
Rize Emniyet Müdürü’ne silahlı saldırı nasıl gerçekleşti?
Emniyet Müdürlüğü'ndeki saldırıdan sonra Soylu'dan ilk açıklama İçişleri Bakanı Soylu, Rize'deki olaya ilişkin, "(Rize Emniyet Müdürü) Şu an hastanede. İnşallah doktorlarımız kurtarmak için çaba gösteriyor." dedi.
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