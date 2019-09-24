Son dakika... Reyhanlı'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Reyhanlı- Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hatay'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Ekiplerin, kaza yerindeki incelemeleri sürüyor.
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