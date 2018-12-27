Son dakika... Resmi Gazete'de önemli atama kararları
Van Valiliğine Mehmet Emin Bilmez, Bilecik Valiliğine Bilal Şentürk, Ardahan Valiliğine Mustafa Masatlı atandı. Ayrıca 9 ile, il emniyet müdürü ataması yapıldı. Resmi Gazete'deki bilgiye göre 8 üniversiteye de yeni rektör ataması yapıldı.
Şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin yerine ise Osmaniye Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman atandı. Ayrıca Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Iğdır, Karabük, Muş, Osmaniye ve Siirt'e yeni il emniyet müdürleri atandı.
8 ÜNİVERSİTEYE REKTÖR ATAMASI
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.
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