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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12.02.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Renk kodlu ilk meteorolojik uyarı yapıldı

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Son dakika... Renk kodlu ilk meteorolojik uyarı yapıldı

Meteoroloji tarafından kuvvetli meteorolojik hadiselerde vatandaşları uyarmak amacıyla başlatılan "renk kodu sistemi"nde ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. Bu bölgelerde hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğunu gösteren "sarı" ve tehlikeli olduğunu gösteren "turuncu" renklerle uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, kuvvetli meteorolojik gelişmelerde renk kodlarıyla uyarı sistemi hayata geçirilirken, MeteoUyarı uygulamasıyla ilk uyarı Marmara ve Kuzey Ege için "sarı" ve "turuncu"yla yapıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli meteorolojik hadiseler öncesi hazırlanan ve yayımlanan uyarıların renk kodları sistemiyle duyurulması için "MeteoUyarı" uygulaması hafta sonunda devreye alındı.

Avrupa Birliği ülkelerinde de bulunan yeni sistem, "Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın" sloganıyla kullanıma sunuldu.

Kurumun "www.mgm.gov.tr" internet sitesinde başlayan uygulamayla hava durumu artık renkli uyarı sistemiyle veriliyor. Hazırlanan "Türkiye için uyarı durumu" haritasında her il ve ilçe, şiddetli meteorolojik hadise riskine göre, kırmızı, turuncu, sarı ya da yeşil renklerden biriyle gösteriliyor. Böylece, kullanıcıların karşısına renkli bir ülke haritası çıkıyor.

İLK UYARI MARMARA VE KUZEY EGE İÇİN YAPILDI

MeteoUyarı sisteminde ilk renkli uyarı da Marmara ve Kuzey Ege için yapıldı. Bu iki bölgede İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Bursa ve Manisa için hava durumunda potansiyel tehlike olduğunu gösteren "sarı" ile uyarıda bulunulurken, söz konusu illerde fırtına riskinin bulunduğu belirtildi.
Çanakkale, Balıkesir ve İzmir için de hava durumunun tehlikeli olduğunu gösteren "turuncu" ile uyarı yapıldı. Bu illerde de fırtına ve gök gürültülü şiddetli yağış bekleniyor.

MeteoUyarı haritasında, Türkiye'nin geri kalanı için bir meteorolojik uyarı olmadığından "yeşil" renk kullanıldı. Marmara ve Kuzey Ege için yapılan uyarı yarın için de devam ediyor.

RENKLİ UYARILARIN ANLAMLARI

MeteoUyarı uygulamasında kullanılan renklerin anlamları şöyle:
Kırmızı, havayla ilgili "çok tehlikeli durum"un olduğunu gösteriyor. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edildiğinde bu renkle uyarı yapılıyor. Haritada kırmızı rengin olduğu yerde büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit edecek nitelikte kabul ediliyor. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin bu durumda sıklıkla takip edilmesi önem taşıyor.
Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.
Yeşil ile belirtilen yerde uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadisenin tahmin edilmediği anlaşılıyor.

Son dakika... Renk kodlu ilk meteorolojik uyarı yapıldı

 

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