Reina saldırganının ev arkadaşından şaşırtan savunma

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriReina saldırganının ev arkadaşından şaşırtan savunma
GeriGündem Reina saldırganının ev arkadaşından şaşırtan savunma
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
25.12.2018 - 09:35, Son Güncelleme:

Reina saldırganının ev arkadaşından şaşırtan savunma

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Reina saldırganının ev arkadaşından şaşırtan savunma

Geçen sene yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina katliamının sanığı Abdulkadir Masharipov'un ev arkadaşı olduğu belirlenen ve evde parmak izi çıkan'Heyet Tahrir Şam' terör örgütü üyesi Akmet G. tutuklandı. Akmet G.'nin ifadesinde esnaf olduğunu, bu nedenle sürekli gezdiğini, parmak izinin de kendisine ait olmadığını söylediği öğrenildi.

Adana'da Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü El-Kaide’nin Suriye’deki yapılanması olarak faaliyet gösteren 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla tutuklanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet G.'nin ifadesinde, esnaf olduğunu ve Avrupa'ya gitmek istediğini söylediği öğrenildi.

Reina saldırganının ev arkadaşı eylem hazırlığındayken yakalandı
daha fazla video için


Soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Çeçenistan asıllı Rusya vatandaşı Akmet G. (36) "terör örgütü üyesi olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından dün tutuklandı. Zanlı Akmet G. adliyeden terör ekipleri tarafından Kürkçüler Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. 

PARMAK İZLERİ BULUNDU

Yapılan parmak izi incelemesinde, 1 Ocak 2017’de İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina eğlence merkezine düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybedip, 79 kişinin de yaralandığı saldırının tutuklanan zanlısı Tacik asıllı Özbek vatandaşı Abdulkadir Masharipov’un Başakşehir ilçesindeki kaldığı ikamette tespit edilen parmak izlerinden birinin şüpheli Akmet G.'ye ait olduğu anlaşıldı. Ancak zanlının parmak izinin kendisine ait olmadığını, onunla aynı evde kalmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. 

ESNAF OLDUĞUNU İLERİ SÜRDÜ

2017’de Mısır’a çıkışı yapılan şüphelinin, sahte pasaportla geçtiğimiz Ocak ayında yeniden Türkiye’ye geldiği ve sözde ‘cihat etmek’ amacıyla illegal yollardan Suriye’ye gidip terör örgütü El Kaide’nin Suriye yapılanması 'Fetih El Şam Cephesi' ve 'Heyet Tahrir Şam' terör örgütleri adına faaliyet gösterdiği yönünde veriler elde edilen ve yabancı terörist savaşçı olduğu değerlendiren zanlının ifadesinde bu suçlamaları kabul etmeyerek esnaf olduğunu söylediği ve Adana'dan İstanbul'a oradan da Avrupa'ya geçmek istediğini söylediği öğrenildi. 

"YILBAŞINDA EYLEM YAPABİLİR"

Ancak savcılık ve polis şahsın sahte kimlikle olması, Reina saldırganının evinde parmak izi çıkması, 2011’de Çeçenistan’da El Kaide terör örgütü adına faaliyet gösterdiği, 2013’te ülkesinde aranmaya başlanmasının ardından Türkiye’ye giriş yaptığı ve bir yıl sonra da yine aynı örgüt adına eylem yapmak amacıyla Suriye’ye kısa bir süre gidip geldiği, Mısır ve Afganistan'a da gittiği tespiti yapıldığından, zanlının Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde ya da İstanbul'da yılbaşı gecesi eylem yapacağı değerlendirildi.

Şahsın telefonu ve flaş belleğinden çıkan fotoğraflardan, keskin nişancı, roket kullanan ve bomba yapımında usta bir terörist olduğu da değerlendirildi. Ayrıca zanlının Rusya tarafından arandığı da öğrenildi. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sıla ilk kez konuştu: Dayaktan 5 dakika önce...

İstanbul'da kar yağışı başladı

Çavuşoğlu: Türkiye Suriye'ye gireceğim derse girer...

Dikkat çeken isimler... Gerçekler tek tek ortaya çıktı