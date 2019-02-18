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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA
18.02.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Son dakika: Reina katliamı davasında şoke eden savunma! "Olay gecesi...''

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Son dakika: Reina katliamı davasında şoke eden savunma! "Olay gecesi...''

İstanbul, Ortaköy'deki eğlence merkezine Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştiren tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov, olaydan 2 yıl sonra mahkemede savunmasını yaptı. Kapalı oturumda savunmasını yapan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Abdulkadir Masharipov'un "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenildi.

SAVUNMASINI TÜRKÇE YAPTI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri'de Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan 10. duruşmada Abdulkadir Masharipov izleyicilerin ve gazetecilerin olmadığı kapalı oturumda savunmasını yaptı. Savunmasını Türkçe yapan sanık Abdulkadir Masharipov'a zorlandığı yerlerde de tercümanın yardım ettiği kaydedildi.

Eşinin hasta olması ve parasının olmaması nedeniyle önce İran'a, ardından Pakistan'a daha sonra da Türkiye'ye geldiğini anlatan Abdulkadir Masharipov'un İstanbul'da da sürekli ev değiştirmek zorunda kaldığını savunmasında anlattığı öğrenildi.

 "OLAY GECESİ ELİNDE KALAŞNİKOF OLAN KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Abdulkadir Masharipov, 2 Ocak 2017'de uyuduğu sırada arkadaşının yanına gelerek internette  haberlerde kendisinin fotoğraflarını gösterdiğini, bunun üzerine panik ve şok olduğunu söylediği belirtildi.

Sanık Masharipov, medyanın kendisinin öne sürdüğünü yanında kimliği olmadığı için korkarak saklandığını söylediği kaydedildi. "Bu eylemi ben yapmadım. Olay gecesi elinde kalaşnikof olan kişi ben değilim" dediği öğrenilen Abdulkadir Masharipov'un tüm suçlamaları ve delilleri kabul etmediğini söylediği ifade edildi.

Öte yandan Masharipov'un 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiğini söylediği emniyet ifadesini ve Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesini mahkemede reddettiği kaydedildi. Sanık Masharipov'un savunmasının tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

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