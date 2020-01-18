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Haber Giriş: 18.01.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Son dakika: Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

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Son dakika: Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit eşi Bülent Ecevit'in yanına, devlet mezarlığına defnedilecek.

Rahşan Ecevit için yarın öğle Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek ve ardından eşi Bülent Ecevit'in yanına devlet mezarlığına defnedilecek.

"EN BÜYÜK ARZUSUYDU"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yaptığı açıklamada, "Rahşan Ecevit’in En büyük arzusu Bülent Ecevit ile aynı kabirde yatabilmekti. Bülent Ecevit ile ayrılmaz bir sevgisi vardı. Buradan karar alacak olan Cumhurbaşkanı ve hükümetimiz. Onlar da bunu uygun görürse Bülent Ecevit ile aynı yerde gömülmesi talebimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini bildirdi.

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