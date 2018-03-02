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    Haberler >Gündem>Son dakika... Raco yolunda 8 askerin şehit düştüğü tepe de ele geçirildi...

    Son dakika... Raco yolunda 8 askerin şehit düştüğü tepe de ele geçirildi...

    AA - DHA
    02.03.2018 - 12:41 | Son Güncelleme:

    TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısında 3 köyü teröristlerden temizleyerek, Raco belde merkezinin girişine ulaştı. Dünkü çatışmalarda 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Raco operasyonu başladı
    • Raco operasyonu başladı
    • Raco operasyonu başladı
    • Raco operasyonu başladı

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köylerini terörden arındırarak, Raco beldesi merkezine dayandı.

    Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Raco beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece, Raco beldesinin merkezinin girişine ulaşılmış oldu.

    1083 RAKIMLI TEPE DE ALINDI

    AA'nın haberine göre ilerleme sırasında, dün TSK unsurlarının teröristlerle çatışmasında 8 askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı tepe de ele geçirildi.

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    DHA GÖRÜNTÜLEDİ

    SABAH namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco'ya ilerleyişi  DHA tarafından görüntülendi.

    120 NOKTA ELE GEÇİRİLMİŞ OLDU

    TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 91'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 21'i stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 120 noktayı ele geçirdi.

    Hainler siste geldiHainler siste geldi!

    Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:  "Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Raco köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri, Şeyh Mehmetli köyü, Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy ve 1083 rakımlı tepe, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı, Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Aşağı Sinara ve Yukarı Sinara, Karmanluk, Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe, Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.

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    Etiketler: Racu , harekat , operasyon , son dakika
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