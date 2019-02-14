Son dakika! Erdoğan ve Putin'den kritik sözler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile buluştu.
Erdoğan görüşme öncesinde şunları söyledi:
İstanbul'da meydana gelen ve 21 insanımızın hayatına mal olan bina çökmesi nedeniyle göndermiş olduğunuz taziye mesajını aldım. Şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Kısaca ben de Suriye meselesine değinmek isterim. Bugün Soçi'deyiz. Malumunuz ABD'nin çekilme kararı önümüzdeki en büyük sınamalardan birisidir. Kararın nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler devam ediyor.
Anayasa Komitesi tıkanıklığının aşılması gerekiyor. BM'nin çekincelerini dikkate alarak komitenin ilanını kısa sürede sonuçlandırabiliriz.
İdlip'de hava sahasının kullanımı bağlamında sergilenen iş birliğinin Afrin ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde de sergilenmesi çok önemli.
Bu yeni durum karşısında birlikte çalışmamız çok çok önemli. PYD YPG, gerek DEAŞ olsun terörün her türlüsünün bertaraf edilmesine odaklanan bir harekat tarzını benimsemeliyiz. PYD Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz.
GÜVENLİ BÖLGE
Güvenli bölge fikrini milli güvenlik kaygılarımızı gidermeye hizmet ettiği ölçüde biz de destekliyoruz. Bu fikre Rusya'nın da olumlu yaklaşmasından memnuniyet duyuyoruz.
PUTİN: HEDEFLERE UZLAŞIYLA ULAŞIRIZ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise şöyle konuştu:
Türkiye ile yürütülen çalışmalar sayesinde Suriye’de önemli mesafe katettik.
Türkiye ile birlikte Suriye’de taraflar arasındaki diyaloga yeni bir ivme kazandıracağımıza eminim.
Suriye’deki hedeflere aktif, kapsamlı çalışmalarla ve uzlaşıyla ulaşabiliriz.
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