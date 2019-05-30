Son dakika! Pusu kurup katliam yapmıştı... Ve yakalandı
Kastamonu’nun Tosya ilçesine 3 kişiyi öldüren cinayet zanlısı jandarma ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Çaybaşı köyünde husumetli olduğu kişilere pusu kurarak 3 kişiyi av tüfeği ile öldüren S.M. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kurduğu pusu ile 3 kişiyi öldürüp 1 kişiyi de yaralayan cinayet zanlısı S.M. olayın ardından kayıplara karışmıştı.
Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon ile saklandığı tarlada yakalanan zanlı S.M. ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü.
Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Çaykapı köyünde 2015 yılında meydana gelen trafik kazasında S.M'nin öldürdüğü U.K'nin kullandığı traktör devrilmiş, kazada S.M'nin torunu Sefa M. ve Beytullah Gül hayatını kaybetmişti. İki ailenin o günden beri dargın olduğu ve zaman zaman kavga ettiği öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle