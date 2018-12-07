Son dakika: Polislere 'rüşvet' gözaltısı
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı şubenin Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli 2 polisi, rüşvet karşılığı gözaltına aldıkları 2 kardeşi serbest bıraktıkları gerekçesiyle gözaltına aldı. Operasyonu yapan polisler, bir kat aşağı inerek meslektaşlarını gözaltına aldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nde görevli polis memurları G.Y. (44) ve M.D. (45) 1 Kasım’da haklarında 8.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. ve G.Ç’yi gözaltına aldı. İddiaya göre, 2 polis, aldıkları rüşvet karşılığında 2 kardeşi serbest bıraktı. Aynı polis memurları 19 Kasım’da 2 kardeşi Bakırköy’de bir otelde tekrar gözaltına aldı. Polisler, 2 kardeşten yine yüklü miktarda rüşvet alarak serbest bıraktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü yetkilileri, gelen ihbar üzerine 2 polisle ilgili araştırma başlattı. Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri 2 polisin banka hesap hareketlerini inceledi. Hesap incelemesinde 2 polisin hesaplarında kaynağı belli olmayan büyük oranda para artışı tespit edildi. Yapılan teknik araştırmada, 2 polisin 2 kardeşten rüşvet aldıkları ve aldıkları rüşvet karşılığında 2 kardeşi 2 kez serbest bıraktıkları anlaşıldı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı 2 polis hakkında gözaltı kararı verdi. Araştırmayı yürüten Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, aynı binada bir alt katta bulunan Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne inerek polisler G.Y ve M.D’yi gözaltına aldı.
2 polisi gözaltına alan Gasp Büro Amirliği ekipleri, polislerin serbest bıraktığı 2 kardeşle birlikte 3 kişiyi aradığı bildirildi.
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