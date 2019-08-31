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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA-DHA
31.08.2019 - 21:45, Son GÃ¼ncelleme:

15 kiÅŸi hastaneyi basÄ±p ÅŸüpheliyi kaçÄ±rmak istedi... ÇatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±

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15 kiÅŸi hastaneyi basÄ±p ÅŸüpheliyi kaçÄ±rmak istedi... ÇatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±

Manisa Turgutlu'da saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne getirilen suÃ§lu ÅŸahsÄ± kaÃ§Ä±rmak iÃ§in hastaneye gelen yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸi ile polis arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmada kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen ÅŸahÄ±s polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.Â

Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde emniyet gÃ¼Ã§lerince adli muayene iÃ§in hastaneye getirilen mahkum iddiaya gÃ¶re silahlÄ± kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmak istendi.Â 

Cezaevi firarisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen S.K. (31) ile hakkÄ±nda yakalanma kararÄ± bulunan ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi polis ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyon ile yakalandÄ±.Â 

30 AÄŸustos tarihinde polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.K. ile ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen diÄŸer kiÅŸi, adli muayene iÃ§in polis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine getirildi.

Burada muayenesi yapÄ±lan S.K. ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen diÄŸer kiÅŸi Ã§Ä±kÄ±ÅŸta yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸilik silahlÄ± bir grup tarafÄ±ndan hastaneden kaÃ§Ä±rÄ±lmak istendi.

ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

KoÅŸarak hastanenin kantin bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bekleyen araca binerek kaÃ§an ÅŸahÄ±slarÄ± durdurmak iÃ§in polis ekipleri havaya ateÅŸ etti. Polis kaÃ§an S.K.'yÄ± vurarak etkisiz hale getirdi ve kaÃ§masÄ±na imkan vermedi.Â 

Bu sÄ±rada tabancalardan Ã§Ä±kan mermiler, hastanenin camlarÄ±na isabet etti. Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± yakalanan ÅŸÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere Turgutlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

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