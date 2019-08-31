15 kiÅŸi hastaneyi basÄ±p ÅŸüpheliyi kaçÄ±rmak istedi... ÇatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±
Manisa Turgutlu'da saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼ne getirilen suÃ§lu ÅŸahsÄ± kaÃ§Ä±rmak iÃ§in hastaneye gelen yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸi ile polis arasÄ±nda silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±, Ã§atÄ±ÅŸmada kaÃ§Ä±rÄ±lmak istenen ÅŸahÄ±s polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.Â
Manisa'nÄ±n Turgutlu ilÃ§esinde emniyet gÃ¼Ã§lerince adli muayene iÃ§in hastaneye getirilen mahkum iddiaya gÃ¶re silahlÄ± kiÅŸilerce kaÃ§Ä±rÄ±lmak istendi.Â
Cezaevi firarisi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen S.K. (31) ile hakkÄ±nda yakalanma kararÄ± bulunan ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen bir kiÅŸi polis ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyon ile yakalandÄ±.Â
30 AÄŸustos tarihinde polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan S.K. ile ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen diÄŸer kiÅŸi, adli muayene iÃ§in polis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine getirildi.
Burada muayenesi yapÄ±lan S.K. ve ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen diÄŸer kiÅŸi Ã§Ä±kÄ±ÅŸta yaklaÅŸÄ±k 15 kiÅŸilik silahlÄ± bir grup tarafÄ±ndan hastaneden kaÃ§Ä±rÄ±lmak istendi.
ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°
KoÅŸarak hastanenin kantin bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bekleyen araca binerek kaÃ§an ÅŸahÄ±slarÄ± durdurmak iÃ§in polis ekipleri havaya ateÅŸ etti. Polis kaÃ§an S.K.'yÄ± vurarak etkisiz hale getirdi ve kaÃ§masÄ±na imkan vermedi.Â
Bu sÄ±rada tabancalardan Ã§Ä±kan mermiler, hastanenin camlarÄ±na isabet etti. Polis ekiplerinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± yakalanan ÅŸÃ¼pheliler, ifadeleri alÄ±nmak Ã¼zere Turgutlu Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
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