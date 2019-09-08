Son dakika! Polis müdürünü şehit etmişlerdi... Üç terörist öldürüldü
Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi. İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu da, Mardin’in Ömerli ilçesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın kanının yerde kalmadığını belirtti.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu da, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Soylu,PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Şehit Kansuva, bugün Ankara’da toprağa verilecek.
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