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Gündem
AA- DHA
13.12.2019 - 08:41, Son Güncelleme:

Son dakika... Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi

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Son dakika... Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturmasında 64 gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından alarak, koleje girdikleri kaydedilen 64 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheli yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında Ankara'nın da arasında bulunduğu 24 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerden birinin halen tutuklu olduğu kaydedilen açıklamada, bugünkü operasyonla birlikte, aynı sınav sorularını önceden elde ederek, koleje girdiği tespit edilen toplam 310 kişiden, hakkında işlem yapılmayan kimsenin kalmadığı ifade edildi.

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