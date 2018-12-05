Son dakika... Polis kimlik kartları değişiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Polis kimlik kartları değişiyor
GeriGündem Son dakika... Polis kimlik kartları değişiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
05.12.2018 - 07:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Polis kimlik kartları değişiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Polis kimlik kartları değişiyor

Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu düzenleme ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel ile emekli teşkilat mensuplarının kimlik kartları değişecek. Kimliklerin ön yüzünde personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicili, arka kısmında ise kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası yer alacak. Ayrıca yeni kimlik kartları silah taşıma ruhsatı yerine geçecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile teşkilat bünyesinde görev yapan emniyet müdürü, polis, bekçi ve diğer personelin kimlikleri yenilecek.

Buna göre, sınıf üstü ve diğer derecelerdeki emniyet müdürleri, çeşitli rütbelerdeki polisler, bekçiler ve diğer hizmet sınıflarındaki personel ile emeklileri için 4 ayrı tasarıma sahip kimlik kartları hazırlandı.

Emniyet müdürleri ile polislere verilecek kimliklerin ön yüzünde büyük harflerle "T.C. İçişleri Bakanlığı Polis" ifadesi bulunurken alt kısmında ise Türkçe ve İngilizce olarak "Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı" ibaresi ile personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil bilgileri yer alacak.
Kimliklerin arka kısmında kimlik kartı seri no, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kan grubu ve kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası bulunacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek kimliklerin ön yüzünde ise büyük harflerle "T.C. İçişleri Bakanlığı Bekçi", diğer hizmet sınıflarındaki personele verilecek kartlarda ise "T.C. İçişleri Bakanlığı Personel" ifadeleri olacak.

Kartların ön sağ kısmında 8 köşeli polis rozeti, sol kısmında ise Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız ile isim ve rütbe bilgilerinin bulunduğu alanda ise Türk Polis Teşkilatının arması yer alacak.

Kimlik kartlarının arka sağ kısmında ise polis armasındaki çift başlı kartal logosu ile 8 köşeli polis rozeti kullanılacak. Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbe hanesine rütbesi ile "İdari" ibaresi yazılacak. Bu personele hangi sınıf ve unvanda olursa olsun çalıştıkları müddetçe ayrıca emekli kimlik kartı düzenlenmeyecek.

Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi ile "Vazife Malulü" ibaresi yazılacak. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan sonra çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe ve unvanları gözetilerek emekli kimlik kartı düzenlenecek. Vazife malulü olduktan sonra hizmet sınıfı değişerek Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere ise emniyet hizmetleri sınıfındaki en son rütbesi esas alınarak emekli kimlik kartı verilecek.

Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye ayrılmış personelden kimlik kartını değiştirme talebinde bulunanlara, yeni emekli kimlik kartı verilirken, üzerinde bulunan eski kimlik kartını çeşitli gerekçelerle vermemesi veya kaybettiğini beyan ettiği halde bu kimlik kartının üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmeyecek.

YENİ KİMLİKLER SİLAH TAŞIMA RUHSATI YERİNE GEÇECEK

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik" çerçevesinde verilen tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası personelin kimlik kartına işlenecek. Ayrıca bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçecek.

Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olma suçlarından dolayı hakkında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma açılan, tutuklu veya hükümlü bulunan veya da görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmeyecek.

Ancak, bu personele idari yönden meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir ceza alması veya beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilecek.

Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekleyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilecek.

Ancak, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca Genel Müdürlükten "emeklilik veya ikramiye oluru" alınmasının istenmesi üzerine ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilecek.
Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilen) ayrılan personele, emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra SGK Başkanlığından açıktan isteğiyle emekli olsa dahi emekli personel kimlik kartı düzenlenmeyecek.

Bu arada daha önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli sayılacak.
Ayrıca hazırlanan personel kimlik kartlarının dağıtımı, personelden sorumlu birimlere posta (kargo) yoluyla yapılabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Üniversite öğrencisinin sır ölümü!

Akılalmaz olay! Film gibi izlediler!

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'da

Sağlık Müdürlüğü'nde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı