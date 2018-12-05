Son dakika... Polis kimlik kartları değişiyor

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile teşkilat bünyesinde görev yapan emniyet müdürü, polis, bekçi ve diğer personelin kimlikleri yenilecek.



Buna göre, sınıf üstü ve diğer derecelerdeki emniyet müdürleri, çeşitli rütbelerdeki polisler, bekçiler ve diğer hizmet sınıflarındaki personel ile emeklileri için 4 ayrı tasarıma sahip kimlik kartları hazırlandı.



Emniyet müdürleri ile polislere verilecek kimliklerin ön yüzünde büyük harflerle "T.C. İçişleri Bakanlığı Polis" ifadesi bulunurken alt kısmında ise Türkçe ve İngilizce olarak "Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı" ibaresi ile personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil bilgileri yer alacak.

Kimliklerin arka kısmında kimlik kartı seri no, T.C. kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kan grubu ve kullandığı tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası bulunacak.



Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek kimliklerin ön yüzünde ise büyük harflerle "T.C. İçişleri Bakanlığı Bekçi", diğer hizmet sınıflarındaki personele verilecek kartlarda ise "T.C. İçişleri Bakanlığı Personel" ifadeleri olacak.



Kartların ön sağ kısmında 8 köşeli polis rozeti, sol kısmında ise Türk bayrağını simgeleyen ay yıldız ile isim ve rütbe bilgilerinin bulunduğu alanda ise Türk Polis Teşkilatının arması yer alacak.



Kimlik kartlarının arka sağ kısmında ise polis armasındaki çift başlı kartal logosu ile 8 köşeli polis rozeti kullanılacak. Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar verilenlerin kimlik kartlarının rütbe hanesine rütbesi ile "İdari" ibaresi yazılacak. Bu personele hangi sınıf ve unvanda olursa olsun çalıştıkları müddetçe ayrıca emekli kimlik kartı düzenlenmeyecek.



Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi ile "Vazife Malulü" ibaresi yazılacak. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan sonra çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe ve unvanları gözetilerek emekli kimlik kartı düzenlenecek. Vazife malulü olduktan sonra hizmet sınıfı değişerek Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere ise emniyet hizmetleri sınıfındaki en son rütbesi esas alınarak emekli kimlik kartı verilecek.



Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye ayrılmış personelden kimlik kartını değiştirme talebinde bulunanlara, yeni emekli kimlik kartı verilirken, üzerinde bulunan eski kimlik kartını çeşitli gerekçelerle vermemesi veya kaybettiğini beyan ettiği halde bu kimlik kartının üzerinde olduğunun tespit edilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmeyecek.



YENİ KİMLİKLER SİLAH TAŞIMA RUHSATI YERİNE GEÇECEK



Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle "Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik" çerçevesinde verilen tabancanın markası, modeli, çapı ve seri numarası personelin kimlik kartına işlenecek. Ayrıca bu kimlik kartı silah taşıma ruhsatı yerine geçecek.



Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan veya Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olma suçlarından dolayı hakkında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma açılan, tutuklu veya hükümlü bulunan veya da görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin emekli olması durumunda emekli kimlik kartı verilmeyecek.



Ancak, bu personele idari yönden meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir ceza alması veya beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilecek.



Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş yaşını bekleyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim alınarak imha edilecek.



Ancak, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığınca Genel Müdürlükten "emeklilik veya ikramiye oluru" alınmasının istenmesi üzerine ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra verilecek.

Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilen) ayrılan personele, emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra SGK Başkanlığından açıktan isteğiyle emekli olsa dahi emekli personel kimlik kartı düzenlenmeyecek.



Bu arada daha önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan personel kimlik kartları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli sayılacak.

Ayrıca hazırlanan personel kimlik kartlarının dağıtımı, personelden sorumlu birimlere posta (kargo) yoluyla yapılabilecek.