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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
17.02.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Son dakika: PKK'ya çok büyük darbe! 735 kişi gözaltına alındı...

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Son dakika: PKK'ya çok büyük darbe! 735 kişi gözaltına alındı...

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart seçimleri öncesi kaos çıkarmak için kitlesel eylem hazırlığında olan terör örgütü PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart seçimleri öncesi kaos çıkarmak için kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlarda 735 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat 1999 tarihinde terörist elebașının yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıl dönümünü protesto etme ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi kaos çıkarmaya yönelik kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yapılan 156 operasyonda, 685 şüpheli gözaltına alındı, protesto gerçekleştiren 50 kişi de yakalandı. Böylece 15 Şubat kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 735 oldu.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 6 uzun namlulu silah, 32 av tüfeği, 14 ağır silah mühimmatı, 6'sı kurusıkı 19 tabanca, 3 bin 441 mühimmat/fişek, bir el bombası, 20 kilogram TNT, 225 kilogram amonyum nitrat, 16 mayın/EYP düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 61'i tutuklanırken, 226'sı serbest bırakıldı, 448'i hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (17.02.2019)
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