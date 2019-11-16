Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 6 terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/SHzXbfwSk5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Kasım 2019
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