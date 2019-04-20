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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA
20.04.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 20 terörist öldürüldü

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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 20 terörist öldürüldü

Türkiye-Irak sınırındaki operasyonlarda en az 20 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda çıkan çatışmada şehit olan 4 asker için Hakkari'de tören düzenlendi.

Tören alanında dağıtılan tören bilgi notunda şehitlerin kanının yerde kalmadığı belirtilerek, saldırının ardından yürütülen operasyonda, en az 20 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Tören bilgi notunda şu ifadelere yer aldı:

"Sözde ZAP terörist kampına sıfır noktasında bulunan Irak sınırındaki Seriberi üst bölgesinde çıkan çatışmada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 askerimiz de yaralanmıştır. Yaralı personellerimizin tedavilerine Çukurca, Hakkari ve Van'da devam edilmektedir. Bölgede bulunan unsurlarımız tarafından çatışmanın başladığı andan itibaren sabahın erken saatlerine kadar kahramanca yürütülen operasyonlar sonucu en az 20 terörist etkisiz hale getirilmiş. Ve kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayarak intikamları alınmıştır."

Şehit Erhan Çiyapul'un cenazesi memleketi Iğdır'a, şehit Murat Şahin'in cenazesi Giresun'a, şehit Şevket Çetin'in cenazesi Kırıkkale'ye, şehit Yener Kırıkcı'nın cenazesi ise Ankara'ya uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.

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