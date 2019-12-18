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Gündem
18.12.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'nın kış üslenmesine darbe! Operasyon başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te terör örgütünün kış üslenmesine karşı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.

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  • PKKya büyük operasyon
  • PKKya büyük operasyon
  • PKKya büyük operasyon
  • PKKya büyük operasyon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3.480 personel katılıyor.

Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı. 

Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim] görev alıyor.

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