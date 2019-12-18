Son dakika... PKK'nın kış üslenmesine darbe! Operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığı'nca, Bitlis ve Siirt'te terör örgütünün kış üslenmesine karşı 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.
Operasyona Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 3.480 personel katılıyor.
Bitlis ve Siirt illerinde, Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca “Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucuları timlerinden oluşan (3.480) personel [(232) operasyonel tim] görev alıyor.
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