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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
04.08.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Son dakika... PKK'nın İstanbul'daki 2 kilit kadın ismi yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Son dakika... PKK'nın İstanbul'daki 2 kilit kadın ismi yakalandı

İstanbul'da PKK'nın eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadın ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek örgüte eleman kazandıran ve lojistik destek sağlayan F.Y. adlı kadın yakalandı. PKK'nın İstanbul'daki 2 kilit ismine yardım ve yataklık eden 6 kişi de gözaltına alındı.

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın İstanbul'daki eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadının ismine ulaştı. Yapılan çalışmada S.Ç'ye İstanbul'da gizlenme ve ihtiyaçlarının giderilmesinde 2 kişinin yardımcı olduğu belirlendi.

Yapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü harekete geçti. Operasyonda S.Ç ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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