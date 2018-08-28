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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan zanlıya tutuklama talebi
GeriGündem Son dakika... Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan zanlıya tutuklama talebi
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Gündem
Aziz ÖZEN/ İSTANBUL
28.08.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Son dakika... Pendik'te parktaki çocuklara ateş açan zanlıya tutuklama talebi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr

Pendik’te oturdukları sitenin parkında arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı tabanca ile yaraladığı iddiasıyla olayın ardından gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan komşu B.B. (26) dün savcının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Evinde ve işyerinde yapılan aramada silah bulunmayan B.B. Savvcılık sorgusunun ardından ‘Korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve olası kastla kasten yaralama’ suçlamasıyla tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Pendik’te bayramın ilk gününde parkta oynayan çocuklar önce “Gürültü yapmayın, başka yerde oynayın” diye bir bağırış duydu. Oyuna devam eden çocuklar bir anda sitede yankılanan tabanca sesiyle irkildi. Korku içinde kaçışan çocuklardan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan vuruldu.

Çekilen röntgende bir cismin sırtından girip kemiği delerek küçük kızın ciğerine 2 santim kala durduğu anlaşıldı. Yapılan müdahaleyle hayati tehlikeyi atlatan küçük kız, iç kanama olabilir diye 12 saat müşahede altında tutuldu. Hayati tehlikesi bulunmadığı anlaşılan Hira Nur, sırtındaki cisimin daha sonra çıkarılacağı belirtilerek taburcu edildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Olayın ardından görgü tanığı çocukların ifadeleri üzerine yandaki binda oturan B.B. gözaltına alındı. Askerden yeni geldiği bildirilen B.B. götürüldüğü Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde o saatte evinde uyuduğunu söyledi. B.B., küçük kızın hayati tehlikesi bulunmadığı gerekçesiyle savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Pendik'te parkta oynayan çocuklara ateş açtıPendik'te bir maganda parkta oyun oynayan çocukların üzerine ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak ağır yaralandı. Kurşunların hedefi olan minik kız sırtındaki kurşunla yaşamaya çalışırken, yaşanan o anlar kameralara yansıdı.
daha fazla video için
Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi
Bayram günü parkta oynayan çocuklara ateş edildi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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