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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
08.07.2019 - 14:38, Son Güncelleme:

Son dakika... Pendik'te hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacıların ifadesi ortaya çıktı

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Son dakika... Pendik'te hamile kadın ve eşine dehşeti yaşatan baklavacıların ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Pendik’te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran ve gözaltına alınan şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in emniyet ifadeleri ortaya çıktı. Olaydan dolayı üzgün olduklarını söyleyen şüpheliler, 7 aylık hamile kadının eşinden şikayetçi olduklarını söyledi. Şüphelilerden Hasan Sel, “O anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım. Aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım” diyerek kendini savundu.

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  • Pendikte trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar karakola geldi
  • Pendikte trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar karakola geldi
  • Pendikte trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar karakola geldi
  • Pendikte trafikte hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar karakola geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pendik D-100 Karayolu üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü yol vermedikleri gerekçesiyle keserek dikiz aynasını kıran ve aracı teklemeyen şüpheliler Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Amirliği’nde verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

“Ani bir şekilde önümüze girdi”

İfadesi alınan şüpheli Hasan Sel, Kastamonu’da yaşayan annesinin şeker komasına girdiğini haber almaları üzerine yola çıktıklarını söyleyerek, “6 Temmuz 2019 tarihinde 19.00 sıralarında kardeşim Hüseyin Sel idaresindeki araçla seyir halindeydik. Biz güvenlik şeridinde seyretmiyorduk. Söz konusu aracı sollarken bu araç ani bir şekilde bizim aracımızın önüne doğru geldi. Biz ani fren yapıp durduk. Bizde hasar oluşmadı. Bizim aracın sol şoför tarafı yan aynası katlandı. Bir şey olmadığını gördük. Elimizle ‘önemli değil’ tarzı işaret yaparak yolumuza devam ettik. Söz konusu araç peşimizden gelerek sağ tarafımızdan emniyet şeridini de kullanarak bizim yanımıza geldi. Bizim aracın sağ tarafına yaklaşarak kasıtlı olarak sağ yan aynamıza çarptı” dedi.

“O anın stresiyle istem dışı yan aynasını kırdım”

Diğer araç sürücüsünün camı açarak kendilerine küfür ettiğini söyleyen Hasan Sel, “Eliyle ‘dur’ işareti yaptı. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık. Ben elimle ‘ne var, hayırdır’ işareti yaptım. Hiçbir şekilde küfürlerine karşı küfürle ya da kötü bir sözle karşılık vermedim. Yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Sonra arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada bize arkadan çarptı. Bu çarpması aracımıza üçüncü çarpmaydı. Ben ve kardeşim araçtan inerek aracının başına gittik. Araçtan indiğimizde görüntüye yansımayan tahrik edici el hareketleri yapmaktaydı. Yanına geldiğimde camını açmasını istedim, camı açmadı. Bana ‘aynamı kırdın’ diye yan aynasını gösterdi. Ben de o anın stresi ve psikolojik durumu ile istem dışı yan aynasını kırdım” diye konuştu.

“Bayanın hamile olduğunu biliyordum”

“Aracını bizim araca çarptığı için, geçiş mesafesi olmadığı için aracın üzerinden geçmek zorunda kaldım” diyen Sel, “Bu geçiş esnasında kaput üzerine bastım. Sonra aracımıza binerek yolumuza devam ettik. Kastamonu’ya hasta annemin yanına gittim. Şikayet olduğunu öğrenerek polis merkezine geldik. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik. Ben kesinlikle bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Ve ‘hamileyim’ diye bağırmasını camlar kapalı olduğu için duymadım. Olay sırasında üzerimde bulunan ruhsatlı tabancamı kendi rızamla polis merkezine teslim ediyorum. Ağır tahrik altına böyle bir olay yaşandı. Bize küfür etmesinden ve aracımıza kasten verilen zarardan dolayı söz konusu aracın sürücüsünden şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

“Emniyet şeridini kullanmış olabilirim”

Şüpheli araç sürücüsü Hüseyin Sel ise olay gününü anlatarak, “Akşam saatlerinde Kastamonu’ya doğru şirket aracımızla yola çıktık. Saat 19 sularında benim idaremdeki araçla dörtlülerim yanar halde seyir halindeydik. Acelem olduğu için bazı noktalarda emniyet şeridini kullanmış olabilirim. Söz konusu aracı sollarken emniyet şeridinde değildim. Bu araç ani bir şekilde bizim aracın önüne doğru geldi. Biz ani fren yapıp durduk. Bizim aracın sol şoför tarafı aynası onun aracının aynasına çarparak katlandı. Kendi aynamı açtım. Ona da pardon ve özür mahiyetinde el işareti yaparak yola devam ettim” dedi.

“Küfürler bizde ağır tahrik oluşturdu”

Diğer aracın yanlarına geldiğini ve kasıtlı olarak sağ yan aynalarına çarptığını söyleyen Hüseyin Sel, “Sonrasında camını açarak şoför mahallinde bulunan şahıs bize küfür etti. Biz zaten annemizin rahatsızlanması üzerine acil bir şekilde yola çıkmıştık. Yapılan küfür içinde bulunduğumuz ruh haliyle bizde ağır tahrik oluşturdu. Ayrıca bu şahsa bize küfürlerinden sonra ‘yanında ailen var bayan var terbiyesizlik yapma’ diye uyardım. Biz yine acelemiz olduğu için durmadık, yolumuza devam ederken bizi durdurma çabaları devam etti. Arkamıza geçerek trafiğin yavaşladığı bir noktada bize arkadan çarptı. Çarpmasıyla durdum. Ayrıca bel fıtığı ameliyatlıyım ve belimde platin takılıdır. Çarpma anında belim incindi. Ağrılarım devam etmektedir” dedi.

Pendikte hamile kadına dehşeti yaşatmıştı Flaş gelişme...
Pendik'te hamile kadına dehşeti yaşatmıştı! Flaş gelişme...
Yer: Pendik... Hamile kadına dehşeti yaşattı
Yer: Pendik... Hamile kadına dehşeti yaşattı
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