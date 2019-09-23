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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
23.09.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Son dakika... Pendik'de çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

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Son dakika... Pendik'de çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gelişme

Pendik'te ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin yakalanan şüpheli, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkeme sevk edildi.

Ertuğrulgazi Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı Y. A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

İfadesi alınan şüpheli Y. A. "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan iki kişinin şüpheliyi teşhis ettikleri ve olay yerinde kendi çektikleri görüntüde şüphelinin ormanı yaktığını ilişkin anların bulunduğu, ayrıca olay yeri güvenlik kamera görüntüleri ve MOBESE kameralarında şüphelinin yer aldığı öğrenildi.

Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan iki kişinin şüpheliyi ilk yangın alanında gördükleri ve yapmış oldukları takipte ikinci yangın alanında zanlının elindeki çakmakla yangın çıkardığı gördüklerini beyan ettikleri belirtildi.

PKK terör örgütü güdümünde paylaşım yapan bir hesaptan orman yangının hemen ardından, orman yangının PKK tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin tweet atıldığı, şüphelinin telefonunda yapılan incelemede terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve terör örgütü üyelerinin isimlerinin zikredildiği şarkının bulunduğu bildirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KARARI

Şüphelinin kullandığını beyan ettiği sosyal medya hesabında da Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, terör örgütü mensuplarınca giyilen kıyafet ve yine örgüt mensuplarınca kullanılan kalaşnikof fotoğrafını paylaştığı öğrenildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça zanlının terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün almış olduğu karar doğrultusunda orman yangını çıkardığı savcılıkça ifade edildi.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 19 Eylül'de çıkan yangın sonucu, bir şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlının terör kaydının olmadığı ancak yakınlarından bazılarının terör örgütü PKK'dan emniyette kayıtları olduğu belirlenmişti. Bu doğrultuda şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (23.09.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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