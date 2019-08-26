Son dakika... Pençe Hârekatı'nda PKK'ya bir ağır darbe daha
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kuzey Irak'ta Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi'' denildi.
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