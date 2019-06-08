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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA - DHA
08.06.2019 - 10:40, Son Güncelleme:

Son dakika: Pençe Harekatında 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: Pençe Harekatında 13 günde 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'dan gelen açıklamada, Irak'ın kuzeyinde 13 gündür devam eden Pençe Harekatı’nda 43 teröristin etkisiz hale getirildiği, 53 EYP ve mayının imha edildiği bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü Pençe Harekâtı’nda 43 PKK'lı teröristin etkisiz hala getirildiğini, teröristlere ait 74 mağara ve sığınağında imha edildiğini açıkladı.

Bakanlık, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı’na ilişkin açıklama yaptı. 27 Mayıs'ta başlayan harekâtın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtilen açıklamada, bu güne kadar 43 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Tuzaklanan 53 adet mayın/el yapımı patlayıcının imha edildiği ve teröristlere ait 74 mağara ve sığınağın da kullanılamaz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca PKK’lı bölücü teröristlere ait sığınaklarda; 3 AK-47 piyade tüfeği, 9730 AK-47 mühimmatı, bir dragunov keskin nişancı tüfeği, bir BKC makineli tüfek, 600 BKC mühimmatı, bir RPG-7 roketatar, 15 RPG-7 roketi, iki Doçka uçaksavar makineli tüfeği, 6693 doçka mühimmatı, 13 antitank roket, 6 el bombası, 3000 kilo patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat, 21 havan mühimmatı, 12 jeneratör, 2 sabit merkez telsizi, 104 jelikan benzin, 4 dizüstü bilgisayar ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Milli Savunma Bakanlığı bu görüntülerle duyurdu
daha fazla video için
Pençe Harekatı'nda ele geçirilen mühimmat böyle imha edildi
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