Son dakika: ‘Pençe Harekatı’ ile ilgili önemli açıklama
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kuzey Irak’ta devam eden harekatla ilgili "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır" ifadelerini kullandı.
Hulusi Akar açıklamasının devamında “Pençe Harekatı'nın tamamlanmasıyla amacımız, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedefleri ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaktadır. İdlib'de bir an önce istikrarın sağlanması ve ateşkesin hakim olması için Rusya ile temaslarımızı sürdürüyoruz" dedi.
Ayrıntılar birazdan…
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