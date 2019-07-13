Son dakika! Pençe-2 harekâtıyla ilgili açıklama geldi! İşte ilk fotoğraflar
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 harekatı kapsamında PKK hedeflerinin ateş altına alındığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı."
Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 Operasyon Planı” çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r62XpUhuXr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Temmuz 2019
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