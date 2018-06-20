Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı... Adalet Bakanı'ndan ilk açıklama

NTV canlı yayınına katılan Gül şunları söyledi:

Bu konuyla ilgili İzmir Savcılığı gerekli soruşturmayı başlattı. Son durum dün itibariyle adı geçen kişi yakalandı. Ve savcılıkta ifadesi alındı.

Ama örgüt kapsamında olup olmadığı, evrakta sahtecilik çerçevesinde mi yapıldı, örgütlü bir eylem midir? Araştırılması için savcılık soruşturmayı yapıyor.

Adı geçen kişi Ankara'ya getirildi.

Örgütlü bir iş mi, yoksa bireysel ya da seçim suçu kapsamında farklı bir değerlendirme mi, bunların hepsi değerlendirilecek.

Kişinin kendi sosyal medyada yazdıkları var ve bunun üzerine haber yapan yayın organları oldu.

Şu bir gerçek Türkiye'de böyle bir suistimale izin veren bir durum olamaz. TCK, Seçim kanunları da bunları yasaklamaktadır.

Ne olup olmadığı, kendi beyanından öte delillerle yargı makamı karar verecektir. Şimdi o aşamada. Böyle bir vaka var mı? Yoksa da hangi suçu oluşturuyor bu mesele derinlemesine araştırılacaktır.

Türkiye'de seçime ilişkin mükerrer oy kullanma, başkasının yerine oy kullanma ağır cezaları gerektiren suçlardır.

Hele bunu bir örgüt, seçime şaibe karıştırma anlamında yapılması, bir örgüt ya da bir kaç kişiyle mi yapıldı, münferit hadise mi başsavcılığımızın araştırması sonucunda ortaya çıkacaktır.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

YÜKSEK Seçim Kurulunun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı intibaı yaratan Şengül E., İzmir Adnan Menderes Havaalanında gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

19/06/2018 günü bazı basın - yayın kuruluşlarında ve sosyal medya’da yer alan haber içeriklerinde kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşmak sureti ile mükerrer oy kullandığı intibaı yaratarakÿ kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olan Belçika’da yaşadığı bildirilen Şengül .E isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulunun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı kanuna muhalefet /Resm? evrakta Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir /Selçuk’ta gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı İle duyurulur.



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