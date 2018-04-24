SON DAKİKA... CHP Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Bugün, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" diyerek ittifak kapısını açık bırakmıştı.

CHP Parti sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel başkanımıza ittifak için tam yetki verdik" dedi. Tezcan, muhtemel bütün adaylar konusunda PM üyelerinin değerlendirmeler yaptığını söyledi. Tezcan PM'de sonuç alacak modelleri ciddi biçimde değerlendirip hayata geçirme ve isim konusuna takılmama konusunda bir görüş olduğunu söyledi.

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