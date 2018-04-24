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    SON DAKİKA... CHP Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

    Hürriyet Haber
    24.04.2018 - 19:13 | Son Güncelleme:

    CHP’de Parti Meclisi seçimlerde ittifak yapabilmesi için genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yetki verdi.

    Bugün, "Dönem A partisi, B partisi dönemi değildir" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" diyerek ittifak kapısını açık bırakmıştı. 

    CHP Parti sözcüsü Bülent Tezcan, "Genel başkanımıza ittifak için tam yetki verdik" dedi. Tezcan, muhtemel bütün adaylar konusunda PM üyelerinin değerlendirmeler yaptığını söyledi. Tezcan PM'de sonuç alacak modelleri ciddi biçimde değerlendirip hayata geçirme ve isim konusuna takılmama konusunda bir görüş olduğunu söyledi.

    Ayrıntılar geliyor

    Kılıçdaroğlundan ittifak mesajıKılıçdaroğlu'ndan ittifak mesajı

    Etiketler: erken seçim , Kemal Kılıçdaroğlu , gündem
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